Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Maskelere ne zaman veda edeceğiz?

Türkiye, hazirandan itibaren yoğun bir aşılama programına giriyor. 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üstündeki herkes aşılanacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise yüzde 70 aşılama olduğu takdirde salgının kontrol altına alınacağını ve maskelere veda edileceğini açıkladı.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Sekreteri ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sanal olarak gerçekleştirilen 'İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi' öncesi koronavirüs salgınındaki gidişat ile ilgili bilgi verdi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, İngiltere, ABD ve İsrail’deki aşılama çalışmalar sayesinde bu ülkelerde vaka ve ölüm sayılarının büyük oranda azaldığını, salgının kontrol altına alındığını da dile getiren Prof. Dr. Yavuz şunları söyledi:

MRNA aşılarının tek dozuyla hastalığı yüzde 70, ölümleri ve hastane yatışını yüzde 80, iki doz uygulandığında hastalığı yüzde 90, ölüm ve hastane yatışlarını yüzde 95 azalttığını biliyoruz. Ülkemizde de söylendiği gibi 120 milyon doz mRNA aşısı gelmesi halinde, yaz döneminde yapılacak yoğun aşılamalarla ekim ayı gibi bu hastalığı tamamen kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz.

Kovid-19 aşıyla engellenebilen bir hastalık haline geldi. Yeterli aşılama yapabilen ülkelerde enfeksiyonun ve ölümlerin belirgin olarak azaldığını görüyoruz. Toplumun yüzde 70’inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık oluşturulduğunda maske takılması gerekmeyecek. Ancak bu hastalığın ortadan kalkmayacağını, grip gibi bir hastalık haline geleceğini, belli aralarla aşıların tekrarlanacağını öngörüyoruz. Ancak şu aşamada kısıtlamalar gevşetildiği anda vaka sayılarının artması kaçınılmaz olacak.

'Yerli aşı üretimi çok önemli'

Türkiye’de bugün itibariyle klinik aşamaya geçmiş 4 farklı yerli aşı çalışması olduğuna işaret eden Yavuz, "Yerli aşı üretimi çok önemli. Aslında yerli aşıyı geliştirmekten daha da önemlisi geliştirilen aşıdan çok miktarda üretim yapacak kapasitenin kurulması. Bununla ilgili de ülkemizde umut veren çalışmalar var. Bazı yerli firmalarımız uluslararası standartta aşı üretim tesisi kurmak için hızla çalışıyorlar. Yıl sonuna kadar çalışmaları bitecek olan bazı antiviral ilaçlardan umutluyuz" dedi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs salgınında sona yaklaşıldığını belirterek, “Salgında çoğu gitti azı kaldı” dedi. Şimdiye kadarki salgınların ortalama 1.5 ila 3 yıl sürdüğünü ifade eden Azap, şunları dedi:

"Koronavirüste 14 ayda 140 bin bilimsel çalışma yayınlanmış, hızla aşı geliştirildi. 1.5 yılı tamamladık. Çok az bir zaman kaldı. Ancak aşılamaların tam anlamıyla yapılabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde aşılanmayan kesimde yeni varyantlar çıkabilir. Yaş aralığı düştükçe aşıya karşı kararsızlık, direnç göreceğiz gibi. Bu pandeminden çıkışını tek yolu aşıları yaptırabilmek ve toplumsal bağışıklığımızı sağlayabilmek. Sonbahara doğru bizim için tek çıkış yolu bu."