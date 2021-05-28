İkizdereliler, Ankara'ya bal gönderdi: Yesinler ve neye kıydıklarını görsünler

Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ellerinde kalan son balları gönderen köylüler, “Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir bal bulamazsınız. Taşocağı buraya yapılırsa bu baldan bir daha yiyemeyeceksiniz. Yesinler ve neye kıydıklarını görsünler” dedi.

Rize İkizdere'de bulunan İşkencedere Vadisi’ndeyöre halkının direnişi sürüyor.

TEMA Vakfı’nın Rize Temsilcisi Ahmet Ali Kork, Ankara TEMA Temsilcisi Nevzat Özer, İkizdere Temsilcisi Bahri Bir de direnişini sürdüren köylülere destek ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, İşkencedere Vadisi’nde balcılık yapan Yaşar Albayrak ve Ahmet Tuncer, vadiden elde ettikleri balları Ankara’ya Cumhurbaşkanlığı’na, AK Parti’ye, CHP’ye, İYİ Parti’ye, MHP’ye, HDP’ye ve Saadet Partisi’ne göndermek üzere dün paketledi. “Biz Türkiye’nin en kaliteli ballarını buradan üretiyoruz” diyen Albayrak, “Bu bölgenin florası değişiktir. Bu vadi dışında böyle bir bal bulunamaz” dedi.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de İkizdere’de direnişçilere destek ziyaretinde bulundu.