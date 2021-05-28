Twitter'dan ücretli abonelik hizmeti: Türkiye fiyatı belli oldu

Twitter, App Store ve Google Play gibi uygulama platformlarında 'Twitter Blue' isimli ücretli abonelik hizmeti başlattı. Kullanıcılara yeni ek özellikler sunan sistemin yakında pilot uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Mikro blog sitesi Twitter, uzun süredir konuşulan ücretli özelliğini uygulama marketlerinde listelemeye başladı.

'Twitter Blue' isimli hizmetin ücreti ABD'de 2,99 dolar, İngiltere'de de 2,49 sterlin. Webtekno'nun aktardığına göre, hizmetin Türkiye fiyatı ise 30.99 lira oldu.

Guardian'da yer alan habere göre, Twitter Blue'nun kullanıcılara 'Tweet'i geri al' seçeneği sunması bekleniyor. Bu özellik ile bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde geri alarak düzenlenebilecek. BBC, Twitter ofisinin 'geri alma özelliğine' ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındığını aktardı.

Ücretli abonelik ile ayrıca kullanıcılara uzun flood serilerini okumayı kolaylaştıracak bir 'Okuma modu' ve favori tweetleri kaydedip düzenlemeye yarayan 'Koleksiyonlar' özelliği" getirilecek.

Platformun ücretli hizmeti sunacağını ilk ortaya çıkaran tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, yeni özellikler arasında ayrıca renk temaları ve özel uygulama simgeleri de olacağını söyledi.

Twitter Blue listelenmiş olmasına karşın, henüz aktif kullanıma sunulmadı. Pilot uygulamanın ise yakında başlaması bekleniyor.

Ücretli abonelik ile Twitter'ın gelecekte gelir kaynaklarını reklam dışındaki yöntemlerle çeşitlendirmek istediği belirtiliyor.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021

​Twitter, kısa süre önce de bahşiş sistemini başlatmıştı

Twitter, birkaç hafta önce de kullanıcıların bahşiş gönderip almasını sağlayan Bahşiş Kutusu (Tip Jar) özelliğini hayata geçirmişti.