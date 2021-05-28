Kafesinde öldürülen goril Harambe'nin fotoğrafı NFT ile satışa çıkarılıyor

5 yıl önce ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentindeki bir hayvanat bahçesinde, kafesine kazara düşen bir çocuğa zarar vermesin diye tüfekle vurulan Harambe isimli gorilin fotoğrafı NFT ile açık artırmaya çıkarılıyor. Müzayedenin organizatörleri, fotoğrafın internette 5 milyardan fazla paylaşım aldığını söyledi.

2016 yılının mayıs ayında bulunduğu Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde öldürülen goril Harambe'nin bir fotoğrafı, ölüm yıldönümünde NFT ile satışa sunuluyor.

Harambe is being sold as an NFT by his official photographer to mark 5 years since his passing. A portion of the proceeds will benefit a wildlife charity to protect gorillas.https://t.co/eowgSXWGvd — Alex Hauschild (@hausbauss) May 28, 2021

​Bu, fotoğrafın satın alma işleminin tamamlanmasının ardından, mevcut görsele internet üzerinden erişimin artık mümkün olmayacağı anlamına geliyor.

Satılması planlanan fotoğraf, Harambe'nin hayvanat bahçesine geldiği gün çekilmiş olan fotoğrafı.

Müzayedeyi düzenleyenler, söz konusu fotoğrafın internette 5 milyardan fazla paylaşıldığını belirtti.

14 aylık süreçte Harambe'nin birçok fotoğrafını çektiğini söyleyen fotoğrafçı Jeff McCurry, "Harambe'yi gerçek bir arkadaş olarak görüyorum. Onunla geçirdiğim saatler her zaman özel ve samimiydi. Yaşadığım sürece fotoğraf çekmeyi asla bırakmayacak olsam da, benim için Harambe kadar önemli olan daha iyi bir konu bulamayacağımı biliyorum" açıklamasında bulundu.

Goril Harambe, Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde 5 yıl önce, yanlışlıkla kafesine düşen 4 yaşındaki çocuğa zarar vermemesi için park görevlileri tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü. O dönem sosyal medyada viral olan video, dünyanın birçok bölgesinden tepki toplamıştı.

2016 yazında, Harambe'nin adına bir Pokemon Go karakteri oluşturulması, Harambe'nin fotoğrafının dolar banknotlarına basılması gibi taleplerde de bulunulmuştu.

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden birkaç ay önce Teksas'ta yapılan bir ankette ise Harambe'nin, seçimlerde oyların yüzde 2'sini alacağı öngörülmüştü.