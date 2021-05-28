Moskova’da ördek kurtarma operasyonu

Son günlerde şiddetli yağışın etkisinde kalan Moskova’da bir grup ördek yavrusu sularla birlikte sürüklendi. Kent sakinlerinin araması üzerine Moskova Havacılık Merkezi’nden ekipler olay yerine gitti. Yapılan çalışmalar neticesinde bir ördek yavrusu kurtarıldı.

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Ekip yetkilisi Sergey Mihailov, “Olay yerindekiler mazgalın kenarında birkaç ördek yavrusu bulduklarını ve onları çimenlere taşıdıklarını söyledi. Başka yavru var mı diye kanalizasyondan aşağı indik ve bir yavru daha bulduk” dedi.