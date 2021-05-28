Dünyanın en pahalı otomobili tanıtıldı: Rolls-Royce Boat Tail

İngiliz lüks araç üretici Rolls-Royce'un özel yapım yeni modeli Boat Tail tanıtıldı. 20 milyon sterlinlik (28 milyon dolar) fiyatla 'Dünyanın en pahalı otomobili' olan araçların sahipleri açıklanmadı.

Özel üretim departmanını yenileyen Rolls-Royce, yeni modeli Boat Tail ile 'dünyanın en pahalı otomobili' unvanını aldı.

#RollsRoyce Boat Tail’s minimalist fascia accentuates the jewel like features of the completely unique @BOVET_1822 timepieces and instrument panel dials adorned with Guilloché – a technique perfected in workshops of fine jewellers and watchmakers.#RollsRoyceCoachbuild #BoatTail pic.twitter.com/1mJt73dTR9 — Rolls-Royce Motor Cars (@rollsroycecars) May 28, 2021

​Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 20 milyon Sterlinllik (28 milyon dolar) fiyatıyla, 2019 yılında 11.5 milyon sterline satılan Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bıraktı.

NTV'nin aktardığına göre, araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir.

Rolls-Royce Boat Tail'ın arka tarafında bir sofra takımı, içecekler için buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve güneş şemsiyesi bulunuyor. Arka kapaklar açıldığında bir kanat formu oluşuyor.

At the press of a button, #RollsRoyce Boat Tail's rear deck opens in a sweeping butterfly gesture, to reveal an intricate and generous hosting suite.#RollsRoyceCoachbuild #BoatTail pic.twitter.com/q9WqL5Uo8O — Rolls-Royce Motor Cars (@rollsroycecars) May 28, 2021

​Boat Tail’in ön konsolunda konumlandırılan saat için İsviçre’nin en köklü üreticilerinde BOVET 1822 ile çalışılmış. Biri kol diğeri araç için iki adet saatin ön panale entegre edilmesinin 3.5 yıl sürdüğü belirtiliyor.