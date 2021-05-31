Köpeklerin saldırısına uğrayan ve annesini kaybeden yavru geyik kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru geyik tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sultandağı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru bir geyiğin Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaralanan ve annesini kaybeden yavru geyiğin tedavisinin yapılabilmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim edildiği bildirildi.