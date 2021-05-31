Instagram'dan 'Filistin' yeniliği: Algoritmada değişikliğe gidildi

Sosyal medya devi Instagram, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında Filistin'e destek ibareleri içeren gönderilere uyguladığı sansürde geri adım attı.
Bir Instagram yetkilisi, The Verge'e yaptığı açıklamada şirketin uygulama algoritmasında değişikliğe gittiğini doğruladı.
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar sırasında Twitter, Facebook ve Instagram, İsrail saldırılarını eleştiren gönderilere uygulanan sansürle gündeme gelmişti. Filistin'e destek gönderileri paylaşan kullanıcılar, gönderilerin ve hikayelerin bir süre sonra silinmesi üzerine şikayetlerde bulunmuştu.
Bu ayın başlarında Twitter, Filistinli bir yazarın hesabını kısıtlamış ve daha sonra bunun 'yanlışlıkla' yapıldığını belirtmişti. Ve Instagram, birçok hesabın Filistin ile ilgili içeriği 6 Mayıs'ta birkaç saat boyunca yayınlayamadığı için özür açıklamasında bulunmuş, şirket yetkilisi Adam Mosseri ise Twitter hesabında bu durumu 'teknik bir hata' olarak yorumlamıştı.
Yesterday we experienced a technical bug, which impacted millions of people’s stories, highlights and archives around the world. For people impacted by this bug, they saw their stories that were re-sharing posts disappear and their archive and highlights stories were missing. https://t.co/E2WTcTN7Jt— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) May 7, 2021
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