Kanada'da çocuklara onaylanmamış Moderna aşısı uygulayan sağlık yetkililerinden özür açıklaması

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde aşılama kampanyası yürüten sağlık yetkililerinin, 18 yaş altındaki 12 çocuğa henüz bu yaş grubu için onaylanmamış olan Moderna aşısını uyguladığı ortaya çıktı.
A teenager in Vancouver said she was accidentally given the Moderna COVID-19 vaccine instead of the Pfizer-BioNTech, which is the only one in Canada approved for children under 18. https://t.co/r5zB5KkXV8— CBC British Columbia (@cbcnewsbc) May 31, 2021
Ancak Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının henüz 18 yaş altı yaş grubu için onay almadığı biliniyor.
Olayın ortaya çıkmasının ardından sağlık yetkilileri kamuoyundan özür diledi.
Öte yandan, halihazırda kullanılan koronavirüs aşılarından yalnızca Pfizer/BioNTech aşısı, Kanada'da 12 ila 17 yaş arası çocuklarda kullanılmak üzere onaylandı.
Ancak Kanada'da bazı yetkililer, çocukların herhangi bir yan etki geliştirme durumlarının olmadığını belirterek, Moderna'nın yetişkinleri Kovid-19'a karşı koruduğu gibi çocukları da koruduğu ve benzer yan etkileri tetiklediğini öne sürüyor.
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