Almanya'dan Polonya'ya giden 'posta güvercini' dönerken Türk dönercisinde mola verdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de dönerci dükkanı bulunan Recep Kılıç ve çalışanları, sabah saatlerinde müşterilerine servis yaparken içeriye güvercin girdi.

Yaralı olup olmadığını kontrol etmek istediği güvercinin iki ayağında bulunan halkayı gören Kılıç, kuşun bir ayağındaki halkada adres, diğerinde telefon numarası yazılı olduğunu gördü. Ulaştığı numarayla yaptığı görüşmede güvercinin Hannover’dan Polonya’ya giden ve dönüş yolunda da dinlenmek üzere Berlin’e uğrayan bir ‘posta güvercini’ olduğunu öğrendi.

Güvercinin dönüş yolunda kendi dükkanlarında mola verdiğini belirten Recep Kılıç, şunları söyledi:

"Dükkanı sabah açtığımda arkamdan içeriye girdi. Acaba yaralı mı diye baktım ama yarası yoktu. Köyde güvercin beslediğimden ayaklarına baktım ve numaraları gördüm. Hem telefon numarası hem de adres vardı. Telefon numarasını aradık, Hannover'den bir Alman ile görüştük. 'Polonya'ya posta gönderdik' dedi. Polonya dönüşünde acıkmış, Berlin'de bizde mola verdi. 2021 yılındayız ve hala posta güvercinleri var ve bir tanesi elimizde. Görevini tamamladı, dönüş yolunda bizde mola verdi. Ben de ilgilendiğim için hemen görünce posta güvercini olduğunu anladım. Güvercini saldıktan sonra sahibiyle de iletişime geçeceğiz. Sahibiyle konuştuk; '2 saat dinlensin, biraz yedirin ve su içirin. Sonra bırakırsınız, o geri gelir' dedi. İlk geldiğinde çok yorgundu, dükkanın içinde uçacak hali yoktu."

Dükkanda yemek yiyen bir müşteri ise "Şaşırdık, çorbamızı içiyorduk, bir baktık içeriye güvercin giriyor" dedi.

Posta güvercini, Berlin’de dinlendikten yaklaşık 16 saat sonra ise yolculuğunu tamamlayarak Hannover‘a gitmek üzere geri salındı.