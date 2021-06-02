Rus bilim insanları, yangın söndürmede kullanılabilecek matematiksel bir yöntem keşfetti

TPU’dan uzmanlar, su püskürtme sürecinin matematiksel tasvirini oluşturdu. Araştırmanın sonuçları Powder Technology dergisinde yayınlandı. Bilim insanları çalışma sırasında elde edilen verilerin yangın söndürme tekniklerini ve petrokimya endüstrisinde birçok işlemin geliştirilmesini sağlayacağı görüşünde.

Uzmanlara göre çeşitli yabancı maddelerle birlikte su püskürtülmesi ve daha sonra suyun buharlaştırılması yöntemi petrokimya endüstrisinde faydalanılan birçok teknolojinin önemli bir parçası. Ancak bu tür sistemler çok etkili düzeyde değil ve bu durum da üretim masraflarını artırıyor.

Sözgelimi yan ürünlerin ayrıştırıldığı ısıl işlem odalarında, çok büyük çözelti damlacıkları tek işlemle buharlaşamıyor, zira buharlaşma için tek işlemde harcanan vakit yeterli gelmiyor. Bu durum verimliliği önemli ölçüde azaltırken, zaman kaybını da artırıyor.

TPU’dan bilim insanları ise sıvının büyük damlacıkların oluşmasının imkansız hale geleceği özel koşullarda spreylenmesi ile enerji ve kaynak tüketiminin azaltılabileceğini savunuyor. Söz konusu işlemle ilgili net parametreler de gerçekleştirilen araştırmada sunuluyor.

Profesör Pavel Strijak, "Sıvı damlacıklarının parçalanması buharlaşma yüzeyini artırabilir. Bu etkiden yararlanılırken aynı zamanda spreyin tasarımı ve pozisyonu değiştirilirse, yangın söndürmeden su buharının kullanıldığı termal enerjiye kadar birçok sistemdeki etki artırılabilir" dedi.

Araştırmacılara göre, elde edilen veriler sayesinde yanmalı motorlar ve kazan odalarının termal gücünün yanı sıra ısışım sistemlerindeki ısı emme oranını üç ila beş kat artırılabilir. Ayrıca sonuçların çevre dostu enerji üretim endüstrisine de katkısının olması bekleniyor.