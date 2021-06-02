Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar açıklandı

Akıllı telefonlara zarar veren uygulamalar sadece aşırı batarya tüketimine neden olmuyor, aynı zaman kullanım ömrünü de azaltıyor.

Araştırma kapsamında dünya genelinde en popüler 100 uygulama incelendi ve yüzdelik oranlar üzerinden puanlandı.

pCloud tarafından yapılan 'Akıllı Telefon Katilleri' isimli araştırmada, telefonlara en çok zararı veren uygulamalar şu şekilde listelendi:

LinkedIn - %72

Likee - %72

Grindr - %72

Telegram - %77

Amazon - %77

Booking - %77

YouTube - %77

Zoom - %77

WhatsApp - %77

Snapchat - %77

Bumble - %77

Tinder - %77

Instagram - %79

BIGO LIVE - %82

AirBnB - %82

Facebook - %82

Skype - %87

Uber - %87

Verizon - %92

Fitbit - %92