Kanada'dan kokteyl aşıya onay

Kanada Sağlık Ajansı, ülkede Kovid-19 aşılarının karıştırılmasıyla ilgili yönergelerinin değiştiğini ve Kanadalıların ikinci dozlarını farklı bir aşıyla olabileceklerini duyurdu.

Kanada'da Kovid-19 aşılamalarında iki dozun farklı iki aşıdan alınmasına onay çıktı.

Kanada Sağlık Ajansı, ilk dozu AstraZeneca aşısı alanların ikinci doz için Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı alabileceğini söyledi.

Ancak ülkenin baş halk sağlığı yetkilisi Dr. Theresa Tam, her iki doz için de aynı marka aşının kullanılmasının hala optimal bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Dr. Tam, yaptığı açıklamada "Aynı aşıyı, özellikle aynı mRNA aşısını olmaya çalışın. Ama böyle bir imkanınız yoksa o zaman bunların birbirinin yerine geçebileceğini de bilin" dedi. Uzman doktor, "Bu tavsiye, eyaletlere ve bölgelere aşı programlarını yönetmek için güvenli ve etkili seçenekler sunuyor" diye ekledi.

Aşılama kampanyasına yavaş bir yapan Kanada'da, son birkaç haftadır ortalama olarak her gün nüfusun yaklaşık yüzde 1'inin aşılanması tamamlanıyor.