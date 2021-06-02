Tuğba Ekinci: Dünyanın en zeki, en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum

Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında müzisyenlerle ilgili bir kararın bulunmamasına birçok sanatçı tepki gösterirken, şarkıcı Tuğba Ekinci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kademeli normalleşme' takviminde eğlence sektörüne ve müzisyenlere herhangi bir destek duyurusu yapılmamasına bir çok sanatçı tepki gösterdi.

Şarkıcı Tuğba Ekinci ise tepki gösteren sanatçılara tepki gösterdi. Instagram hesabından Erdoğan'a ricada bulunan Ekinci, sanatçıları 'telaffuzu öğrenememekle' suçladı.

Ekinci'nin paylaşımı şu şekilde:

"Dünyanın en zeki en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum rica ediyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri İçin ben özür dilerim . Adam gibi İstemeye telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki."