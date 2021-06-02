İspanyol öğrencinin uçak koltuğu tasarımı, salgında güvenli seyahati kolaylaştırabilir

Hollanda’nın Lahey kentindeki Delft Teknik Üniversitesi’nden 21 yaşındaki Alejandro Nunez Vicente’nin yolcu uçakları için yaptığı ‘ekonomi koltuk’ tasarımı, salgın koşullarında dikkat çekti. Vicente, tasarımın yolculara daha fazla alan sağladığını, bunun da Kovid-19 salgınında seyahat için daha uygun bir seçenek olabileceğini ifade etti.

İspanya’nın başkenti Madrid’den Hollanda’nın Lahey kentindeki Delft Teknik Üniversitesi’ne öğrenci değişimi programıyla gelen Alejandro Nunez Vicente, salgın döneminde yolcu uçaklarında seyahati kolaylaştırabilecek bir tasarım ortaya çıkardı.

Hollanda’ya geldiğinde 'Flying V' adlı uçak koltuklarının tasarımıyla ilgili bir projeyi gördüğünü ve bundan çok etkilendiğini belirten Vicente, bu tasarımı yapan ekiple görüştüğünü ve Chaise Longue tasarımının ilk adımlarını attığını ifade etti.

Özellikle salgın döneminde azalan sefer sayıları, beraberinde kısıtlamalar ve yasaklar sonucu azalan yolcu sayıları, havayolu şirketlerinin verimli çalışamamasına ve finansal olarak zarar etmesine neden oldu.

Vicente, tasarımının detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Proje süresince koltuk tasarımı (koltuk, sırtlık ve başlık) aynı kaldı, ancak yolcular arasında daha fazla boşluk bıraktığı ve onları farklı yüksekliklerde konumlandırdığı için salgın zamanlarında uçuşlar için daha uygun" dedi.