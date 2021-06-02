İstanbul'da bir kadın, İETT otobüsüne maymunuyla bindi

Görüntüler, dün sabah (1 Haziran 2021) İETT otobüsünde kaydedildi. Kadın yolcu, Alibeyköy hattında çalışan otobüsüne maymunuyla bindi. Maymun, otobüsün tutacaklarına asılıp camdan baktı.

Maymun yolculuk boyunca oyun oynadı. Maymun, otobüsteki diğer yolcuların da ilgisini çekti. Bir kişi cep telefonu kamerası ile maymunu kaydetti.

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