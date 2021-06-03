Meksika, obeziteye savaş açtı: 5 yılda 1.3 milyon vakanın azalması bekleniyor

Meksika’da, işlenmiş yiyecek ve içeceklerde uygulanmaya başlayan gıda etiketleme yasasıyla, obezite vakalarında 5 yılda 1,3 milyon azalma bekleniyor.

Meksika, işlenmiş yiyecek ve içeceklerde uygulanmaya başladığı gıda etiketleme yasasıyla, obeziteye savaş açtı. Yasa ile obezite vakalarında 5 yılda 1.3 milyon azalma bekleniyor.

El Poder del Consumidor (Tüketici Gücü) Derneği Yöneticisi Alejandro Calvillo düzenlediği basın toplantısında, gıda etiketleme yasasının iyi bir gelişme olduğunu belirterek, yasanın iyileştirilmesi gereken bazı kısımları bulunsa da oldukça faydalı olacağına inandığını belirtti. Calvillo, bazı büyük markalar bu sayede içeriklerini yeniden formüle etmek zorunda kalacağını aktardı.

Sorununun ulaştığı boyuta da değinen Calvillo, 126 milyon nüfuslu Meksika’da 62 milyon yetişkin ile 12 milyon ergen ve çocuğun aşırı kilolu veya obez olduğunu ifade etti.

Etiketleme uygulamasının doğru uygulandığı takdirde 5 yıl içerisinde ülkedeki obezite vakasını 1,3 milyon azaltabileceğini belirten Calvillo, uygulama ile ek olarak 1,8 milyar Peso (90 milyon dolar tasarruf sağlanacağını vurguladı.

Calvillo ayrıca, yasada geçmeyen başka önlemlere de ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Bunun ardından Genel Sağlık Kanununun okullarda reklam ve satışla ilgili düzenlenmesi reformu gelmelidir” dedi.

Yeni çıkan gıda etiketleme yasası tüm endüstriyel yiyecek ve içeceklerin paketlerinin ön yüzü üzerine konulacak siyah sekizgen etiketler ile ürün içeriklerine göre “yüksek şeker, yüksek kalori, yüksek yağ, yüksek tuz” gibi açıklamalar yapılmasını zorunlu kılıyor.