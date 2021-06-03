Haziran ayında Karadeniz'e kar yağdı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar yağan karla beyaza büründü.

Ülkenin Doğu Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt’ta soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.

Bölgede sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü.

Yaz ayında kar sürprizi yaşayanlar, o anları cep telefonları ile kayda alarak, sosyal medyada paylaştı.