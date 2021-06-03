İstanbul'da bir lise öğrencisi, tehditle kaçırılarak 8 gün boyunca çatıda tutuldu: Zanlının ailesi para teklif etti

İstanbul’da liseli E.A., M.A. tarafından tehditle kaçırılarak 8 gün boyunca çatıda zorla tutuldu. Donma tehlikesi geçirdi, kuru ekmek ve su ile hayatta kaldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki E.A. okuldan tanıdığı 17 yaşındaki M.A. tarafından kaçırıldı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak ve Bulut Yamandağ'ın haberine göre M., E.'ye attığı tehdit mesajlarıyla onunla bir buluşma ayarladı.

Ailesine, "Amcamlara gidiyorum" diyerek evden çıkan ve E.'den bir daha haber alamayan anne ve babası, evdeki tablette tehdit içerikli mesajları görünce polise başvurdu.

Polisin müdahalesinin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi. E.A. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benimle buluşmak istedi. Gelmezsen evi başınıza yıkarım dedi. Gittim. Bıçakla tehdit etti. Önce Gebze'de yıkık bir binada kaldık. Sonra beni Maltepe'de bildiği bir binanın çatı katına çıkardı. Fareler vardı. Binanın arka bahçesinden çaldığı battaniyenin üzerinde uyuduk. Geceleri çok soğuktu. Ne yiyecek, ne de para vardı. Beni çatıya kilitleyip geceleri kuru ekmek toplayıp geliyordu. Sadece kuru ekmek ve su vardı. Cami tuvaletini kullanıyordum. Çantasından çıkardığı bir şeyi içiyordu. Onu içince tavırları değişiyordu, beni taciz ediyordu."

Baba A.A. ise, kızı kaçırıldıktan sonra çocuğun ailesinin arayıp başlık parası teklifi ettiğini iddia ederek, "Ona bunu yaşatanların cezasını çekmesini istiyorum. Koca şehrin göbeğinde böyle bir eşkıyalık olamaz. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.