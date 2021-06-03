Şeyma Subaşı, sevgilisinin evlenme teklifini Instagram'da paylaştı

Bir süredir Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, aldığı evlilik teklifini kişisel Instagram hesabında paylaştı.

Subaşı, bu gönderisine "I said yes (Evet dedim)" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Seyma (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi

Bir dönem medya patronu Acun Ilıcalı ile evli olan Subaşı, son katıldığı TV programında da Alsaloussi ile hayatlarını birleştirme hazırlığında olduklarını duyurmuştu.