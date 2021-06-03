ABD'de patronlar uzaktan çalışmaktan vazgeçiyor, çalışanlarsa ofise gitmektense işten ayrılıyor

Bloomberg, işverenin ofise geri çağırması üzerine işten ayrılan beyaz yakalılarla görüştü. Ankete göre de ABD'li yetişkinlerin yüzde 39'u, işverenler çeşitli düzeylerde uzaktan çalışma esnekliği sağlamazsa işten ayrılma yanlısı.

Koronavirüs pandemisinin aşılamaya koşut hafiflediği ülkelerde patronlar bir yıllık uzaktan çalışmanın ardından işyerlerine geri dönülmesini talep etmeye başlarken, ABD merkezli haber sitesi Bloomberg bazı çalışanların bunu reddettiğine, hatta ofise gitmektense işten ayrıldıklarına dikkat çekti.

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Portia Twidt (33), şubatta uzaktan çalışma sunduğu için araştırma uyum uzmanı olarak işe girdiğini, ama yönetimin kendisini ofisteki yüz yüze toplantılara gitmeye giderek daha fazla zorlaması karşısında geçen ay işinden ayrılma kararı aldığını söyledi.

Gerçek yaşamda bir sürü toplantıya katılmasını isteyen e-postalarla posta kutusu dolunca işten ayrılmaya karar verdiğini ve kolaylıkla uzaktan çalışmaya imkan veren başka bir iş bulduğunu belirten Twidt, eski patronları hakkında "Bizi göremezlerse, çalışmadığımızı düşünüyorlar. Morukların güç oyunu" diye konuştu.

The office sounds good to me. I’ll run back, but CRE is forever changed. It ain’t going back to what it was.



Workers were asked to return to the office but quit instead https://t.co/segk3pTJvi — Ed McCabe (@eddiemac3356) June 3, 2021

Bloomberg için Morning Consult'ın mayısta 1000 kişiyle düzenlediği ankete göre ABD'deki yetişkinlerin yarıya yakını, Twidt ile aynı zihniyette. Ankete katılanların yüzde 39'u, işverenler çeşitli düzeylerde uzaktan çalışma esnekliği sağlamazsa işten ayrılmayı değerlendireceklerini söyledi.

Bloomberg'e konuşan FlexJobs isimli iş ve işçi bulma hizmetleri platformunun CEO'su Sara Sutton, "Uzaktan çalışma ile uzaktan ve işyerinden çalışmanın karışımı kalıcı olacak" görüşünü aktardı.

Hollanda'da yaşayan yazılım geliştirici Jimme Hendrix de aralık ayında kendisine şubata işyerine dönmeye hazırlanması bildirildiğinde, ofis yaşamına geri dönmektense işten ayrılmaya karar verdiğini anlattı.

Artık serbest çalışan ve kız arkadaşının sanat işlerine yardım eden Hendrix, "Pandemi sırasında evden çalışmayı sevdiğimi fark ettim. Evde canımın istediğini yapıyorum, arada ev işlerini hallediyorum, kısa bir yürüyüşe çıkıyorum, bunlar için akşam 8 olmasını beklememe gerek kalmıyor" dedi.

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Gene Garland (24), nisanda çalıştığı IT şirketi ofise geri dönmeye başlamalarını istediğinde, iki meslektaşının işten ayrıldığını belirtti. Garland, "Kanka, uzaktan internetle çalışmaya son verdiler, çalışma arkadaşlarım işten ayrılmaya başladı" diye tweetledi.