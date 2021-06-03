Microsoft, yeni Windows sürümü için tarih verdi

Bloomberg'e konuşan Microsoft CEO'su Satya Nadella, uzun süredir beklenen Windows yeni sürümünü 24 Haziran'da tanıtacaklarını açıkladı. Etkinlik, Türkiye saati ile 18.00'de gerçekleşecek.

Bugüne kadar kamuoyunda 'Sun Valley' kod adıyla bilinen yeni sürümünde tasarımsal ve görsel iyileştirmeler yapılması ve kullanıcı arayüzlerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Yeni sürüm, ilk olarak etkinlikten sonra yeni ürünleri test etmek için kaydolan Windows Insider üyelerine açılacak ve büyük olasılıkla bu sonbaharda piyasaya sürülecek.