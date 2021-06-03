Yeni iPhone 13 modelinin batarya bilgileri sızdırıldı

iPhone'un üreticisi Apple'nın 2021 yılında tanıtacağı yeni modele ilişkin bir sızıntı iddiası geldi. İnternete sızan görüntülerde yeni iPhone 13 modellerinde batarya kapasitesi 4 bin mAh'ı aşabilir.

Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

iPhone 13 battery leak claims massive capacity increase is coming https://t.co/j4jF61l79g — iMore (@iMore) June 1, 2021

​İddiaya göre, yeni iPhone 13'ün batarya kapasiteleri önceki nesillere göre önemli bir artış yaşayacak.

İddiaların kaynağı ise daha önce sızıntıları doğru çıkan @L0vetodream adlı Twitter kullanıcısı.

​NTV'nin aktardığına göre, yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor.

Tabii ekranlarda 120Hz'ye geçince pil tüketiminin artacağı muhakkak. Yeni bataryalar performans artışına ne kadar katkı sağlar sorusunun cevabını zaman gösterecek. 13 modeli ve diğer modellere ilişkin batarya performans bilgisi ise şu şekilde verildi:

iPhone 12/12 Pro ve iPhone 13/13 Pro: 2.815 mAh vs 3.095 mAh

iPhone 12 Pro Max ve iPhone 13 Pro Max: 3.687 mAh vs 4.352 mAh

iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini: 2.227 mAh vs 2.406 mAh

iPhone, batarya performansında rakiplerinin gerisinde kaldığı için eleştiriliyordu.