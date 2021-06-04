İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın 2 polis tarafından sokak ortasında dövüldü. Görüntülerde ekipte bulunan diğer 3 polisin olaya müdahale etmeden yerde sürüklenen ve yumruk darbelerine maruz kalan kadının korku dolu anlarını izlediği görüldü.

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Gökçe Yaşar isimli kadın, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü polis memuru A.C.Y. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası A.C.Y. araçtan inerek Yaşar’ı darp etti.

Yaşar’ın darptan dolayı kafasında kolunda çenesinde ve sırtında ödem ve morluklar oluşurken görevli memura mukavemet ettiği gerekçesiyle de karakola götürdü.

Her iki tarafta darp raporu alıp birbirinden şikayetçi oldu. Konu yargıya taşındı konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis Memuru A.C.Y.’nin ise görev yeri değiştirildi.

İstanbul'da 2 polis bir kadını darp etti: Diğer 3 polis de izledi https://t.co/YdHI4V67fi pic.twitter.com/S8cZpNLErA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 4, 2021​

'En ağır şekilde cezalandırılmalıdır'

Olayı sosyal medya hesabından paylaşan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "İlgili polisler derhal görevden alınarak en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

Bir kadının sokak ortasında 2 polis tarafından darp edildiği ve diğer 3 polisin de seyrettiği bu saldırı korkunç bir vahşet.



İlgili polisler derhal görevden alınarak en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. pic.twitter.com/zBCYNl7FfM — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) June 3, 2021

Öte yandan, ​İHA ise, konuyla ilgili haberinde kadını darp eden polisin 'FETÖ soruşturması geçirdiğini' söyledi.