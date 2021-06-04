WhatsApp'ta yeni özellik: Kullanıcılar, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanabilecek

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği açıklandı. Kullanıcılar, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanabilecek. Ayrıca iPad desteği de geliyor.

WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya açıklamalarda bulundu.

CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz.

Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor.

WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı.

Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabileceksiniz.