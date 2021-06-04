SpaceX ve NASA'nın yavru mürekkep balıkları taşıyan roketi fırlatıldı: İnsanlara çok benzeyen bağışıklık sistemleri var

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX ortaklığında, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 128 mürekkep balığı, binlerce su ayısı, güneş paneli, avokado, soğan ve limondan oluşan 3 tonluk bir kargo gönderildi. Söz konusu sevkiyat Falcon 9 roketi ile fırlatıldı.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) bağlı bir tedarik görevi kapsamında 128 yavru mürekkep balığı ve su ayılarından oluşan binlerce mikroskobik hayvanı güçlü güneş panelleri ile birlikte taşımaya başladı.

Falcon 9 roketi Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı. İstasyonun yedi astronotu için taze limon, soğan, avokado ve kiraz domatesleri de içeren 3 bin 300 kilogramlık sevkiyat gelecek Cumartesi günü ISS’e ulaşacak.

NTV'nin aktardığına göre, kargonun yer aldığı Dragon kapsülü, uzay istasyonunun eskiyen elektrik şebekesini desteklemek için tasarlanmış üç yüksek teknoloji güneş paneli setinden ilkini taşıyor.

2 uzay yürüyüşü gerçekleştirilecek

Astronotlar, 20 yıldır ISS’de sürekli çalışan güneş panellerinin yanına iki açılır panelin daha kurulmasına yardımcı olmak için bu ayın sonlarında iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

NASA’nın uzay istasyonu program yöneticisi Joel Montalban, artan sayıda bilet satın alan ziyaretçiyi ISS’de karşılamak için daha fazla güce ihtiyaç duyulacağını söyledi. Örneğin, aktör Tom Cruise, uzayda çekim yapmak için ISS'i ziyaret etme planlarını açıklayan birkaç yüksek profilli figür arasında yer alıyor.

NASA’nın uzay istasyonu program yöneticisi Joel Montalban, artan sayıda bilet satın alan ziyaretçiyi ISS’de karşılamak için daha fazla güce ihtiyaç duyulacağını söyledi. Örneğin, aktör Tom Cruise, uzayda çekim yapmak için ISS'i ziyaret etme planlarını açıklayan birkaç yüksek profilli figür arasında yer alıyor.

SpaceX'in NASA'daki 22. görevi

Öte yandan, bu SpaceX'in NASA için 22. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tedarik görevi. Nisan ayında şirket, altı aylık bir görev için ISS'ye dört astronottan oluşan bir ekip teslim etti. Uzay ajansı, mekiklerin on yıl önce emekli olmasının ardından kargo ve astronotları taşımak için özel şirketlere başvurdu.

SpaceX, ayrıca yakın zamanda, Ay’a seyahat etmek ve sonunda insanları Mars'a göndermek için kullanmayı umduğu Starship roketini başarıyla fırlattı.