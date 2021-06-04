Güney Koreli tasarımcıdan telefon bağımlıları için 'üçüncü göz'

Paeng Min-wook, günümüzde gittikçe artan telefon bağımlılığına dikkat çekmek için 'üçüncü göz' tasarladı.

Min-wook, sokakta yürürken gözlerini telefon ekranından ayırmayanların önlerini görmesini sağlayan 'üçüncü göz' tasarımına, dünyada mevcut kalan tek insan türü olan Homo sapiens'e atıfla 'Tele saphiens' ismini verdiğini söyledi.

Tasarımıyla ilgili Reuters'a konuşan Min-wook, "Bugünlerde çok fazla genç telefonuna bakarak yürüdüğü için kaza geçiriyor. Bu tasarım, onların yararına olacak" dedi.

Min-wook'un tasarladığı üçüncü göz, cep telefonuna bağlanıyor ve üzerindeki sensörler sayesinde yürüyen kişi bir objeyle karşılaştığında ses çıkarıyor.

To keep smartphone users safe, a South Korean inventor created this “third eye” to detects obstacles for pedestrians focused on their phones pic.twitter.com/SHhn0i2GD4 — SCMP News (@SCMPNews) June 4, 2021

​Tasarımı için akıllı telefon uygulaması geliştirmeyi de planladığını belirten Min-wook, ürünü ticari amaçla kullanmayı düşünmediğini söyledi.