Prof. Müftüoğlu anlattı: Bağışıklığa zarar veren 4 hata

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bağışıklık sisteminin daha fazla güçsüz düşürmemek için asla yapılmaması gereken dört hatayı anlattı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde 'İpin ucunu bırakmayalım' başlığıyla yayımlanan yazısında bağışıklık sisteminin insanların en önemli sağlık hazinelerinden biri, belki de birincisi olduğunu söyledi.

"O sistemi koruyup kollamak ise günümüzün en önemli görevi ve problemi. Ne var ki son günlerde o sistem de -maalesef- hepimizde alarm vermeye başladı" diyen Müftüoğlu, "Alarm veriyor çünkü o da bizim gibi yoruldu. Alarm veriyor çünkü onun da bizim gibi kafası fena halde karışık. Kısacası bağışıklık bakımından son derece hassas bir zaman dilimindeyiz" ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, bağışıklık sistemini daha fazla yormamak, daha fazla güçsüz düşürmemek için şu 4 yanlışın asla yapılmaması gerektiğini anlattı:

"1- Uykusuz kalmayın: Uyku süresinin kısalması ve uyku ritminin bozulması bağışıklığın en önemli düşmanlarından biri. Uykusuzluk pandemisi ise günümüzün en önemli sağlık tehdidi. Uyku meselesine özel bir önem verin.

2- Tembelliği bırakın: Hareketsiz bir yaşam da bağışıklığımızı güçsüz bırakabiliyor. Tersine, “düzenli egzersiz alışkanlığı” ise ona adeta doğal bir ilaç gibi geliyor. Mutlaka ama mutlaka, her gün ama her gün yürüyün, yürüyün, yürüyün.

3- Ensenizi karartmayın: Belirsizlik hepimizi yordu. Kaygı hepimizin üzerine çöktü. Diğer taraftan yoğun stres, üzüntü, endişe, derin ve uzamış yorgunluk da bağışıklığımızın dengesini fena halde bozdu. Ama gelin, biz yine de ensemizi karartmayalım, geleceğe umutla bakalım.

4- Her şeyi yemeyin: Özellikle aşırı şeker yüklenmekten, kızartmalardan, kalori değeri yüksek gıdalardan uzak durmamız da önemli bir ayrıntı."