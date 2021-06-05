İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Covidi şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 5 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı.

Salgının BAŞLANGICINDAN beri pozitif vaka oranımızda EN DÜŞÜK seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz.

Teşekkürler İSTANBUL!

Rehavete kapılmadan, UNUTMADAN... Covidi şehrimizden kovalım, GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARTALIM. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 5, 2021

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