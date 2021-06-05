Akıncı dizisindeki dövüş sahnesi hastanede bitti: '3 kırık var'

Kadrosunda Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Didem İnselel, Yılmaz Bayraktar, Müge Boz ve Ayça Erturan gibi isimlerin yer aldığı Akıncı dizisinin çekimlerinde kaza yaşandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen Çağrı Erceber ve Tolga Tekin'in dövüş sahnesi hastanede bitti.

Akıncı dizisinde Kor-Han karakterini canlandıran oyuncu Çağrı Erceber'in Tolga Tekin'le olan dövüş sahnesinde alnı kırıldı. Kendisini sahneye kaptıran Tolga Tekin, kafa atarken hızına alamayınca Erceber'in alnında 3 kırığın oluşmasına neden oldu.