BBC spikeri haber bültenine şortla çıktı

BBC'nin spikeri Shaun Ley, haber sunarken pantolon yerine şort giydi. Ley'in görüntüleri kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

Haber bülteninde ceketi ve kravatı ile haber sunmaya başlayan BBC spikeri Shaun Ley'in pantolon yerine şort giymeyi tercih ettiği görüldü. Spikerin şortla kameraya yansıyan görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kez görüntülendi.

Ley için bir Twitter kullanıcısı, "BBC haber spikeri Shaun Ley şort giyerek mi sakinliğini koruyor, bunu izleyicilerin öğrenmesi mi gerekiyordu?" derken, bir başkası, "Bugün Londra'da hava sıcak bu yüzden şort giyiyor", "Komikti çünkü belden yukarısı bir banka müdürüne ve belden aşağısı bir tatilciye benziyordu. Bir komedi programından fırlamış gibiydi" yorumları yaptılar.

Ley, Nisan ayında da şort giymiş ve yine yayına yansımıştı.