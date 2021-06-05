Murmansk bölgesinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılmak için gelen heyetin maskot olarak getirdiği Yuriy isimli dev Kamçatka yengeci, sosyal paylaşım ağı Instagram'da 'hesap açtı.'

SPIEF’e katılmadan önce Murmansk bölgesinde bir restoranın içindeki akvaryumda yaşayan Yuriy isimli dev Kamçatka yengeci (Kral Yengeç olarak da bilinir), forumda adını duyurduktan sonra Instagram’da da hesap açtı.

Pençe açıklığı yaklaşık 1 metreye varan yengeç Yuriy, Murmansk heyeti tarafından St. Petersburg’a getirildikten sonra SPIEF’in kurulduğu alanda, diğer deniz canlılarına komşuluk edecek şekilde dev bir akvaryuma yerleştirildi.

Yuriy'in Instagram'dan yaptığı ilk paylaşımı ise, "Herkese iyi akşamlar! Bana çok sayıda soru geliyor, bazen bilgi çarpıtılıyor. Bu nedenle kendime ait resmi hesap açmaya karar verdim" şeklinde oldu.

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Murmansk bölgesinde doğup büyüdüğünü ‘anlatan’ Yuriy, mayıs sonlarında ise SPIEF heyetine katılma daveti aldığını ifade ederek, "Bölgeye yatırım çekme ve sürdürülebilir turist akışı oluşturma konusunun uzmanlık dalım olduğunu dikkate alarak, bu daveti kabul ettim" dedi.

Murmasnk bölgesindeki ekonomi ve turizm konularını anlatma sözü veren Yuriy, "Üzerimdeki yoğun yüke rağmen soruları yanıtlamaya gayret göstereceğim" ifadelerini kullandı.

St. Petersburg’daki forumda adını duyuran Yuriy isimli dev yengeç Instagram’da 'hesap açtı' https://t.co/HzTYgK5lI9 pic.twitter.com/WZrBab7huQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 5, 2021

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