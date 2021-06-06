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    Çobanlık yaparken Robert Lisesi'ni kazandı, hedefinde Hollanda’da bulunan Tilburg Üniversitesi var

    Çobanlık yaparken Robert Lisesi'ni kazandı, hedefinde Hollanda’da bulunan Tilburg Üniversitesi var

    © DHA
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    Tunceli'nin yaylalarında, ailesiyle çobanlık yapan Mahir Gündoğdu, 2016 yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi sınavında 120 sorunun tamamını yaparak, Türkiye birincisi olarak İstanbul Amerikan Robert Lisesi’ne yerleşti. Gündoğdu, Hollanda'nın Tilburg Üniversitesi'nin ekonomi bölümüne yerleşmeyi hedefliyor.

    Tunceli'nin yüksek kesimli yaylalarında ailesiyle birlikte geçimini sağladığı sırada hazırlandığı TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayıp Amerikan Robert Lisesi'ne yerleşmeyi başaran Mahir Gündoğdu, bu yıl mezun oluyor. 

    Türkiye birinciliğiyle yerleştiği Robert Lisesi'nin ardından Gündoğdu, şimdi Pülümür'ün 2 bin 600 rakımlı Çobanyıldızı Yaylası'nda koyun güderek, Tilburg Üniversitesi'ne girmek için çalışıyor.

    Koyun gütmenin yanı sıra, süt sağıp, peynir üreten Gündoğdu, aynı zamanda başvuruda bulunduğu Hollanda'nın sanat, sosyal bilimler, hukuk, ekonomi ve beşeri bilimler alanlarında uzmanlaşmış Tilburg Üniversitesi'ne girmek için, denklik sınavına hazırlanıyor. 

    Gündoğdu, Tilburg Üniversitesi’nin başvurusunu onayladığını, orada okuyabilmesi için ise, yıllık 12 bin euroya ihtiyacı olduğunu söyledi. Gündoğdu, "Şu anda okul bitti, mezun oluyorum. Hem sınav, hem de mezuniyet hazırlığı var. Okulum bitmeden Hollanda'dan birkaç okula başvurmuştum. Tilburg Üniversitesi'nden kabul aldım. Yaylada YKS'ye hazırlanıyorum" dedi.

    ‘Sabah kalktığımda beni hırslandıran durum, ailemin çabaladığını bilmekti’

    Robert Lisesi’ni, tam burslu olarak tamamladığını anlatan Mahir Gündoğdu, "Okul dönemimde, Çemişgezek'in Yemişdere köyünde ailemin yanında koyun güdüp, sağımlarına da yardım ediyordum. Yaylalara çıkıyorduk. Yazın burada olmak hem beni motive ediyordu, hem de okul özlemimi arttırdığı için, daha hevesli oluyordum. Sabah kalktığımda beni hırslandıran durum, ailemin çabaladığını bilmekti. Yaylada yaşamak gerçekten çok zor. Evimiz yok, bir çadırda kalıyoruz. Şu anda okul bitti, mezun oluyorum. Hem sınav, hem de mezuniyet hazırlığı var. Okulum bitmeden, Hollanda'dan birkaç okula başvurmuştum. Tilburg Üniversitesi'nden kabul aldım. Şu anda yayladayım ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyorum” dedi.

    ‘Burada internet bağlantısı da yok, kişisel gelişimim için, bol bol kitap okuyorum’

    Üniversiteyi bitirdikten sonra, yayladaki çocukların okuması için mücadele edeceğini anlatan Gündoğdu, şöyle konuştu:

    "Günde iki kez olmak üzere, 5 saat boyunca koyun sağıyoruz. Çobanımız koyunları gece güdüyor, ben de gündüz güdüyorum. Annem babamla tulum peyniri yapıyorum. İş aralarında ise, yanımda getirdiğim kitaplarla ders çalışıyorum, roman okuyorum. Burada internet bağlantısı da yok. Bu nedenle kişisel gelişimim için, bol bol kitap okuyorum. Tilburg, iyi olduğunu düşündüğüm uluslararası ekonomi bölümünü okuyarak, işimi kurmak istiyorum. İyi bir yere geldikten sonra, burada zorluklar içerisinde yaşayan insanlara yardım etme amacım var. Birilerinin burada yaşayan insanların elinden tutmaları gerekiyor. Burada hayatlar feda olup gidiyor. Çünkü bu durumda çok insan tanıdım."

    ‘Her işte bize yardımcı oluyor, Robert Lisesi’nde okuduğu için, gurur meselesi yapmıyor’

    Mahir’in babası Güzel Gündoğdu ise, çocuğunun yurt dışında okuyabilmesi için, bursa ihtiyaç olduğunu söyledi. 

    Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Gündoğdu, "Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Okul yaz tatiline girdiği zaman, yaylaya geliyor. Koyun güdüyor, süt sağıyor, peynir yapımında yardım ediyor. Her işte bize yardımcı oluyor. Robert Lisesi’nde okuduğu için, gurur meselesi yapmıyor. Yılın 9 ayı okulda, 3 ayı da bizimle birlikte hayvancılıkta. Şu anda üniversiteye hazırlanıyor. Yurt dışındaki üniversitede okuyabilmesi için, yüklü miktarda para lazım. Bizim de durumumuz yok. Oğlumuzun okuyabilmesi için hayırsever insanlardan burs bekliyoruz. Yurt dışında okuduktan sonra, ülkemize faydalı bir çocuk olacak. Bundan eminim" diye konuştu. 

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    Etiketler:
    Eğitim, Üniversite, burs, Çoban, Tunceli, Tillburg Üniversitesi, Robert Lisesi, Mahir Gündoğdu, Türkiye
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