3 dil bilen rehber, pazarda peynir satıyor

2019 yılında başlayan pandemiden dolayı turların iptal olduğunu belirten tur rehberi Adem Odabaşı, o günden beri pazarlarda kendi yaptığı peynirleri sattığını söyledi.

“Benim gençliğim Fransa’da geçti 20 yaşına kadar. 1995 yılından bu yana 3 dilden Fransızca, İspanyolca ve İngilizce’den rehberlik yapıyordum. 2019 yılında koronavirüs olayı çıktı. Bize kadar da ulaştı. Ondan sonrada dünya çapında turlar iptal oldu" diyen Adem Odabaşı, şöyle devam etti:

"Bu nedenle rehberlik mesleği imkansız bir duruma geldi. Biz de en doğal şekilde kendi ürettiğimiz peynirleri piyasaya sürüyoruz. Pazara çıktığımızda başarılı bir şekilde işimizi yürütüyoruz. 2019 yılının Mart ayından sonra kapanma maske olayı başladı. Bu nedenle turizm turları tek tek iptal oldu. Biz de bir şekilde ekmek parasını bir yerde çıkarmak zorundayız. Aşılanmış personelle turizm yürütülür mü) Zannedersem bu yönde ilerlemeye çalışılıyor. Ne kadar başarılı olur onu tahmin etmek zor. Ama ben her şeye hazırlıklıyım. 2023’e kadar bu şekilde peynir satmaya kendimi hazır hissediyorum”