Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibet 'Lili' Diana'nın, cuma günü ABD'de yerel saatle 11.40'da Kaliforniya'ya bağlı Santa Barbara'da bir hastanede dünyaya geldiği açıklandı. Çiftin bebeğe Harry’nin annesi Diana’yla, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in Kraliyet Ailesi’ndeki takma adı Lilibet isminin konduğu kaydedildi.

#BREAKING Prince Harry, Meghan Markle announce birth of daughter: US media pic.twitter.com/F3a44UMLZc — AFP News Agency (@AFP) June 6, 2021

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Megan Markle ile tam adı Lilibet Diana Mountbatten-Windsor olan kız bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Çiftin 6 Mayıs 2019'da Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya gelmişti.

İngiliz tahtının sekizinci sıradaki varisi olan Lilibet "Lili" Diana'nın fotoğrafı paylaşılmazken kraliyet ailesinden de doğumla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Harry ve Meghan, Ocak 2020’de kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney Kaliforniya’ya taşınmıştı.

Mart ayında Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.