Oyuncu Keira Knightley: Çevremde tacize uğramamış kadın yok

Karayip Korsanları serisi, Kefaret (Atonement), Collette ve The Aftermath filmlerinde rolleriyle tanınan ve tarihi konu olan yapımlarda bir dönem sıkça yer alan aktris Knightley, cinsel tacizden yakındı.

Anne olduktan sonra filmlerdeki çıplak ve seks sahnelerine yönelik tutumunu değiştiren İngiliz oyuncu Keira Knightley, cinsel tacizin büyük sorun olduğunu ve kendisi dahil tanıdığı tüm kadınların bir şekilde, 'bunaltıcı' olarak nitelediği bu muameleye maruz kaldığını anlattı.

© AFP 2021 / Nicholas Hunt Oyuncu Keira Knightley: Erkeklerin çektiği seks sahnelerinde oynamak istemiyorum , tacize uğrayıp uğramadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Elbette! Taciz edilmeyen yok. Kelimenin gerçek anlamıyla, bir şekilde tacize uğramamış tek bir kadın tanımıyorum. İster mimiklerle olsun, ister vücuda izinsiz dokunulması olsun, ister bir adamın 'Boğazını keserim', 'Bir tane yapıştırırım' tehditleri olsun, tacize uğramayan kadın yok."

Kadınların eve dönerken güvenliklerini sağlamak için bir dizi önlem aldığını hatırlatan Knightley, bunları kendisinin de yaptığını ve artık üzerinde çok düşünmediği birer alışkanlık haline geldiğini fark ettiğini söyledi.

Keira Knightley's latest photoshoot for Harper's Bazaar is so beautiful <3 pic.twitter.com/Mxb9jhHvgC — α. (@swannsjack) June 8, 2021

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