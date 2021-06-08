Uluslararası yayın kuruluşlarının siteleri çöktü

Fastly bulut bilgi işlem sistemindeki kesintinin ardından birçok uluslararası yayın kuruluşu da dahil olmak üzere çok sayıda internet sitesinde çökme yaşandığı bildirildi.

Çoğunluğu İngiliz olmak üzere uluslararası yayın kuruluşlarının internet sitelerinde çökme meydana geldi.

Çökmenin, Fastly bulut bilgi işlem sistemindeki kesintiden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Son olarak çevrim içi alışveriş sitesi Amazon ve İngiliz yayın kuruluşu Guardian da sitelerinin çöktüğünü duyuruldu.

Öte yandan, Reddit'e girişlerde problem yaşandığı da belirtiliyor.

İngiliz hükümetinin resmi internet sitesi de erişim sıkıntısı yaşanan siteler arasında.

Downdetector'e göre ise bazı kullanıcılar, CNN'in internet sitesine erişmekte de zorluk yaşıyor.

Erişim probleminin neden kaynaklandığı henüz netlik kazanmamışken, Spotify ve Twitter'ın da erişimde zorluk yaşanan siteler arasında olduğu bildiriliyor.

Fastly'den yapılan açıklamada ise internet hizmetinde yaşanan erişim probleminin giderildiği ve sunucuların eski haline getirileceği ifade edildi.

Fastly nedir?

Fastly, kullanıcıların dijital içeriği daha hızlı görüntülemesine yardımcı olan bir içerik dağıtım ağının (CDN) ve bu hizmeti sunan firmanın adıdır. Şirket ayrıca güvenlik, video dağıtımı ve uç bilgi işlem hizmetleri sağlıyor.