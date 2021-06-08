Manisa'da temizlik görevlileri çöpe atılmış kaplumbağa buldu

Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çöp konteynerini boşaltacağı sırada konteynerin içerisinde bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

İHA'nın haberine göre çöpün içinden kaplumbağayı alan temizlik işçileri, sağlık muayenesinin ardından hayvanı doğaya bıraktı. Personeline teşekkür eden Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Daha önce de güvercin ve bir kedi aynı şekilde çöpe atılmış ve arkadaşlarımız fark etmişti. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan bu çirkin davranışı kınıyorum. Kaplumbağaya ve hayvanlara bu işkenceyi çektiren kişileri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.