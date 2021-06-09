Kayıt
14:06 09 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Rus ressamların eserleri Ankara'da sergilendi

    Rus ressamlar: Türk sanatseverler resimlerimizi sevdi

    © AA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044691376_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_76c045d09c71559cf51b84a9786fee6b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106091044691494-rus-ressamlar-turk-sanatseverler-resimlerimizi-anladi-ve-sevdi/

    Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde, Rus ressamların sergisi açıldı. Eserleri sergilenen Çağdaş Rus sanatçılar "Doğrudan kendi hislerimizi sunuyoruz. Bu da insanlarla iletişimde ek siyasi engelleri ortadan kaldırıyor. Türk sanatseverler çalışmalarımızı anladı mı? Anladı ve sevdi, bu kesin" dedi.

    Ankara Çankaya Belediyesi'ne bağlı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde Rus ressamların sergisi açıldı. Sergi, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) Başkanı Aleksandr Sotniçenko ve Konstantin Balmont Kamu, Kültür ve Eğitim Girişimleri Vakfı girişimiyle gerçekleşti. Artcontact sergisi kapsamında, Aleksey Belyaev-Gintovt, Aleksandr Jernoklyuev, Vasiliy Lojkin, Aleksey Kudelin, Konstantin Miroşnik ve Oleg Putnin gibi Rusya’da popüler olan ressamların 60’tan fazla eser sergilendi. 

    • Rus ressam Oleg Polunin'in resmi
      Rus ressam Oleg Polunin'in resmi
      © Sputnik / Elena Koçetkova
    • Rus ressam Oleg Polunin'in resmi
      Rus ressam Oleg Polunin'in resmi
      © Sputnik / Elena Koçetkova
    • Rus ressam Vasiliy Lojkin'in resmi
      Rus ressam Vasiliy Lojkin'in resmi
      © Sputnik / Elena Koçetkova
    • Rus ressam Konstantin Miroşnik'in 'Rus mutluluğu' adlı resim
      Rus ressam Konstantin Miroşnik'in 'Rus mutluluğu' adlı resim
      © Sputnik / Elena Koçetkova
    1 / 4
    © Sputnik / Elena Koçetkova
    Rus ressam Oleg Polunin'in resmi

    Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, sergi açılışında, bunun normalleşme sonrası dönemdeki büyük ilk etkinlik olduğuna dikkat çekti. Yerhov, “Sanatçılarımızın eserlerini Türk sanatseverlerine sunma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz” diye konuştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan kısıtlamaların yumuşatılmasının ardından Ankara'da bu tür sergiyi ilk açanlardan olduklarını belirten Yerhov, "Türkiye'yle hava yolculuklarını açan ilk ülke olacağız inşallah diye ümit ediyorum ve Türkiye'ye Rus ziyaretçiler de gelecek inşallah" dedi.

    Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği Başkanı Aleksandr Sotniçenko, Sputnik’e açıklamasında, bu sergiyi düzenleme fikrinin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

    “Rossotrudniçestvo Temsilciliği başkanlığına bu yakınlarda, bu yılın Ocak ayında, atandım ve hemen, Rus kültürünün başarılarını tam olarak temsil edecek büyük bir etkinlik düzenlemek istedim. Ancak pandemi koşullarında bunu yapmak hiç de kolay değildi. Türkiye’de tiyatrolar, sergi alanları ve konçerto salonları uzun süredir kapalıydı. Sergiler ve senfonik müzik konserlerini düzenleme, dans topluluklarını davet etme yönünde girişimlerde bulundum ama öyle oldu ki yanıt veren ressamlar oldu. Fikir, Rossotrudniçestvo yönetimden destek aldı, ressamları hep birlikte seçtik, eserleri geniş kitleler tarafından bilinen ve Rusya’nın en büyük müze ve fuarlarında sergilenen en ünlü resimleri seçmeye çalıştık. Ancak Türk sanatseverlere hangi eserlerin sergileneceğine ressamlar kendileri karar verdi, bu konuda tamamen ustalara güvendik. İstanbul’da, Artcontact modern sanatlar sergisinde, çalışmalar Türk sanatseverlerden çok sıcak tepki aldı, çok fotoğraf çekildi, fikir mübadeleleri yapıldı, ziyaretçiler ressamlarla tanışmak için can attı. İstanbul’daki sergiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaret etmesi bizim için büyük önem taşıyor”.
    Sergiye katılan ressamlar, Türk sanatseverlerin sunulan eserleri sevdiklerini anlattı. Rus ressam Oleg Putnin, Sputnik’e açıklamasında şunu söyledi: 
    “Sanat, herkese yakın ve herkesçe anlaşılıyor, bu anlamda dil bilmeye gerek yok, tablolar kendileri kendilerini anlatıyor. Bu, bazen suni yollarla dayatılan çeşitli engelleri kaldırmaya yardımcı oluyor. İnsanlar iletişim kurmak istiyor, insanlar her şey hissediyor, her şey anlıyorlar, çalışmalarımız, resimlerimiz hoşlarına gidiyor. Rusya’ya, siyasi gündemden farklı bir bakış açısını, doğrudan kendi hislerimizi sunuyoruz. Bu hisler doğru, samimi, kalpten. Bu da insanlarla iletişimde ek siyasi engelleri ortadan kaldırıyor. Türk sanatseverler çalışmalarımızı anladı mı? Anladı ve sevdi, bu kesin. Kabul etti mi? Ne de olsa onlar için sıra dışı. Yine de algıladıklarını düşünüyoruz, bir süre sonra anlamını kavrar, yaklaşımlarını formüle edecekler. Üstelik bu sergide birbirinden farklı ressamlar yer alıyor”. 
    Rus ressam Aleksandr Jernoklyuev, “İlgi büyüktü, sadece seyirciler değil, ressamlar, meslektaşlarımız da geldi, eserlerin fotoğrafını çektiler, nasıl resim öğrendiklerini, Rus tablolara bakarak nasıl resim yapmayı öğrendiklerini anlattılar. Bu çok ciddi bir ilgiydi, sergimiz birçok kişinin dikkatini çekti” ifadesini kullandı.
    Kızıl Denizciler resim serisi, Aleksandr Zhernoklyuyev
    © Sputnik / Elena Koçetkova
    Kızıl Denizciler resim serisi, Aleksandr Zhernoklyuyev

    İki ülkenin anlayış benzerliğine dikkat çeken ressam Konstantin Miroşnik, şu değerlendirmede bulundu:

    “İşte benim çalışmam, ‘Rus mutluluğu’, bu benim dedem. Nedir Rus mutluluğu? Ürün yetişti, onu çok seven torunları var, yanına geliyorlar, parası yok, ama Ay var, sevdiği köpeği ve inek var. İşte Rus mutluluğu. Savaştan sağ döndüğü için mutlu. Fazlasına gerek yok. Aynı mantaliteye sahibiz, genel beşeri mantalite. Tüm insanlar ebeveynlerini ve çocuklarını sever, hediye vermeyi ve almayı severler. Sergimiz, genel beşeri değerlerdir”.

    Rus ressam Konstantin Miroşnik'in 'Rus mutluluğu' adlı resim
    © Sputnik / Elena Koçetkova
    Rus ressam Konstantin Miroşnik'in 'Rus mutluluğu' adlı resim

    Sanatçı ayrıca İstanbul’a olan hayranlığını dile getirdi ve bu şehir için bir tablo çizme niyetinde olduğunu söyledi.

    Miroşnik, “İstanbul muazzamdı! Sergilerimle birçok yerde oldum. İstanbul, dünyanın en güzel şehri. En eşsiz, gizemli, milyon hikayeye sahip. Büyük bir resim çizmeyi düşünüyorum, ama adı İstanbul değil, Konstantiye olacak” dedi.

    Rus ressamlar, Sputnik ile sohbette, Türkiye ve Rusya’nın birbirine sanat eserlerini tanıtmaları gerektiğini ve bu tür sergilerin dostane ilişkileri güçlendirmek için gereken koşulları oluşturduğu görüşünde birleşti.

    Rus ressam Oleg Polunin'in resmi
    © Sputnik / Elena Koçetkova
    Rus ressam Oleg Polunin'in resmi
    Rusya’daki sanatseverlerin Türk ressamların eserlerini az bildiğini söyleyen Jirnoklyuev, “2011’de, Türkiye’deki modern sanatlar fuarına katılmıştık. Türk ressamların çalışmalarına hayran kalmıştım. Benim için tamamen bilinmeyen bir teknikte yapılmış şeyler gördüm. Avrupa ve Amerika’da böyle bir şey görmedim. Birkaç gün önce de bir sanat fuarındaydık. Birçok açıdan Batı’daki sergileri tekrarlıyor, ama biz bunu bilmiyoruz. Değişmemiz gerekiyor” diye kaydetti.

    Ressam Oleg Polunin, Türk sanatseverlerin ve koleksiyoncuların Rus resmine yeterince aşina olmadığına dikkat çekerek, “Bunun sorumlusu kısmen Rus ressamlarının kendileri, çünkü çalışmalarını nadir sergiliyorlar, yol uzun geliyor, zor oluyor, çok sayıda bürokratik prosedür var. Her seferinde müze düzeyindeki eserler getirmek mümkün olmuyor. Şimdi büyükelçiliğimiz, Sayın Büyükelçi ve Türkiye’deki Rus Evi bize böyle fırsat sundu. Ama Rusya’da Türk sanatçılar hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Kendi adımdan, Türk minyatürüne ilgi duyduğumu söyleyeceğim” dedi.

    Oleg Polunin, “Ben elbette yeni davet kabul edeceğim ve diğer çalışmalarımı getireceğim. Dostluk, tek taraflı olmamalı, her iki taraftan olmalı. Umarım, bu ve diğer sergiler sayesinde dostça ilişkiler için gereken koşullar oluşturulacak ve kültür sohbetleri için ek fırsatlar ortaya çıkacak” diye kaydetti.
    Rus ressam Vasiliy Lojkin'in resmi
    © Sputnik / Elena Koçetkova
    Rus ressam Vasiliy Lojkin'in resmi

    Ankaralı sanatseverler sergiyi 19 Haziran’a kadar ziyaret edebilecek. Çağdaş Rus sanatçıların tablolarını ilk İstanbullular görme fırsatını bulmuştu.

    İlgili konular:

    Ressam Acar'ın Fransa'da aldığı şato soyuldu: 400 bin euro değerinde 12 tablo çalındı
    Marx'ın mezarı turizme açılıyor: Hediyelik eşya dükkanı, kafe ve sergi alanları kurulacak
    Kanuni Sultan Süleyman tahta çıkışının 500. yılında sanal sergiyle anılıyor
    Etiketler:
    Aleksey Yerhov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ressam, Resim, Resim sergisi, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz” dedi.
    Marmara Denizi Eylem Planı: Müsilaj temizliği başladı
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet