Rus ressamlar: Türk sanatseverler resimlerimizi sevdi

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde, Rus ressamların sergisi açıldı. Eserleri sergilenen Çağdaş Rus sanatçılar "Doğrudan kendi hislerimizi sunuyoruz. Bu da insanlarla iletişimde ek siyasi engelleri ortadan kaldırıyor. Türk sanatseverler çalışmalarımızı anladı mı? Anladı ve sevdi, bu kesin" dedi.

Ankara Çankaya Belediyesi'ne bağlı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde Rus ressamların sergisi açıldı. Sergi, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) Başkanı Aleksandr Sotniçenko ve Konstantin Balmont Kamu, Kültür ve Eğitim Girişimleri Vakfı girişimiyle gerçekleşti. Artcontact sergisi kapsamında, Aleksey Belyaev-Gintovt, Aleksandr Jernoklyuev, Vasiliy Lojkin, Aleksey Kudelin, Konstantin Miroşnik ve Oleg Putnin gibi Rusya’da popüler olan ressamların 60’tan fazla eser sergilendi.

Rus ressam Oleg Polunin'in resmi © Sputnik / Elena Koçetkova

Rus ressam Oleg Polunin'in resmi © Sputnik / Elena Koçetkova

Rus ressam Vasiliy Lojkin'in resmi © Sputnik / Elena Koçetkova

Rus ressam Konstantin Miroşnik'in 'Rus mutluluğu' adlı resim © Sputnik / Elena Koçetkova 1 / 4 © Sputnik / Elena Koçetkova Rus ressam Oleg Polunin'in resmi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, sergi açılışında, bunun normalleşme sonrası dönemdeki büyük ilk etkinlik olduğuna dikkat çekti. Yerhov, “Sanatçılarımızın eserlerini Türk sanatseverlerine sunma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz” diye konuştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan kısıtlamaların yumuşatılmasının ardından Ankara'da bu tür sergiyi ilk açanlardan olduklarını belirten Yerhov, "Türkiye'yle hava yolculuklarını açan ilk ülke olacağız inşallah diye ümit ediyorum ve Türkiye'ye Rus ziyaretçiler de gelecek inşallah" dedi.

Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği Başkanı Aleksandr Sotniçenko, Sputnik’e açıklamasında, bu sergiyi düzenleme fikrinin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

“Rossotrudniçestvo Temsilciliği başkanlığına bu yakınlarda, bu yılın Ocak ayında, atandım ve hemen, Rus kültürünün başarılarını tam olarak temsil edecek büyük bir etkinlik düzenlemek istedim. Ancak pandemi koşullarında bunu yapmak hiç de kolay değildi. Türkiye’de tiyatrolar, sergi alanları ve konçerto salonları uzun süredir kapalıydı. Sergiler ve senfonik müzik konserlerini düzenleme, dans topluluklarını davet etme yönünde girişimlerde bulundum ama öyle oldu ki yanıt veren ressamlar oldu. Fikir, Rossotrudniçestvo yönetimden destek aldı, ressamları hep birlikte seçtik, eserleri geniş kitleler tarafından bilinen ve Rusya’nın en büyük müze ve fuarlarında sergilenen en ünlü resimleri seçmeye çalıştık. Ancak Türk sanatseverlere hangi eserlerin sergileneceğine ressamlar kendileri karar verdi, bu konuda tamamen ustalara güvendik. İstanbul’da, Artcontact modern sanatlar sergisinde, çalışmalar Türk sanatseverlerden çok sıcak tepki aldı, çok fotoğraf çekildi, fikir mübadeleleri yapıldı, ziyaretçiler ressamlarla tanışmak için can attı. İstanbul’daki sergiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaret etmesi bizim için büyük önem taşıyor”.

Sergiye katılan ressamlar, Türk sanatseverlerin sunulan eserleri sevdiklerini anlattı. Rus ressam Oleg Putnin , Sputnik’e açıklamasında şunu söyledi: “Sanat, herkese yakın ve herkesçe anlaşılıyor, bu anlamda dil bilmeye gerek yok, tablolar kendileri kendilerini anlatıyor. Bu, bazen suni yollarla dayatılan çeşitli engelleri kaldırmaya yardımcı oluyor. İnsanlar iletişim kurmak istiyor, insanlar her şey hissediyor, her şey anlıyorlar, çalışmalarımız, resimlerimiz hoşlarına gidiyor. Rusya’ya, siyasi gündemden farklı bir bakış açısını, doğrudan kendi hislerimizi sunuyoruz. Bu hisler doğru, samimi, kalpten. Bu da insanlarla iletişimde ek siyasi engelleri ortadan kaldırıyor. Türk sanatseverler çalışmalarımızı anladı mı? Anladı ve sevdi, bu kesin. Kabul etti mi? Ne de olsa onlar için sıra dışı. Yine de algıladıklarını düşünüyoruz, bir süre sonra anlamını kavrar, yaklaşımlarını formüle edecekler. Üstelik bu sergide birbirinden farklı ressamlar yer alıyor”. Rus ressam Aleksandr Jernoklyuev , “İlgi büyüktü, sadece seyirciler değil, ressamlar, meslektaşlarımız da geldi, eserlerin fotoğrafını çektiler, nasıl resim öğrendiklerini, Rus tablolara bakarak nasıl resim yapmayı öğrendiklerini anlattılar. Bu çok ciddi bir ilgiydi, sergimiz birçok kişinin dikkatini çekti” ifadesini kullandı. © Sputnik / Elena Koçetkova Kızıl Denizciler resim serisi, Aleksandr Zhernoklyuyev

İki ülkenin anlayış benzerliğine dikkat çeken ressam Konstantin Miroşnik, şu değerlendirmede bulundu:

“İşte benim çalışmam, ‘Rus mutluluğu’, bu benim dedem. Nedir Rus mutluluğu? Ürün yetişti, onu çok seven torunları var, yanına geliyorlar, parası yok, ama Ay var, sevdiği köpeği ve inek var. İşte Rus mutluluğu. Savaştan sağ döndüğü için mutlu. Fazlasına gerek yok. Aynı mantaliteye sahibiz, genel beşeri mantalite. Tüm insanlar ebeveynlerini ve çocuklarını sever, hediye vermeyi ve almayı severler. Sergimiz, genel beşeri değerlerdir”.

© Sputnik / Elena Koçetkova Rus ressam Konstantin Miroşnik'in 'Rus mutluluğu' adlı resim

Sanatçı ayrıca İstanbul’a olan hayranlığını dile getirdi ve bu şehir için bir tablo çizme niyetinde olduğunu söyledi.

Miroşnik, “İstanbul muazzamdı! Sergilerimle birçok yerde oldum. İstanbul, dünyanın en güzel şehri. En eşsiz, gizemli, milyon hikayeye sahip. Büyük bir resim çizmeyi düşünüyorum, ama adı İstanbul değil, Konstantiye olacak” dedi.

Rus ressamlar, Sputnik ile sohbette, Türkiye ve Rusya’nın birbirine sanat eserlerini tanıtmaları gerektiğini ve bu tür sergilerin dostane ilişkileri güçlendirmek için gereken koşulları oluşturduğu görüşünde birleşti.

© Sputnik / Elena Koçetkova Rus ressam Oleg Polunin'in resmi

Rusya’daki sanatseverlerin Türk ressamların eserlerini az bildiğini söyleyen Jirnoklyuev, “2011’de, Türkiye’deki modern sanatlar fuarına katılmıştık. Türk ressamların çalışmalarına hayran kalmıştım. Benim için tamamen bilinmeyen bir teknikte yapılmış şeyler gördüm. Avrupa ve Amerika’da böyle bir şey görmedim. Birkaç gün önce de bir sanat fuarındaydık. Birçok açıdan Batı’daki sergileri tekrarlıyor, ama biz bunu bilmiyoruz. Değişmemiz gerekiyor” diye kaydetti.

Ressam Oleg Polunin, Türk sanatseverlerin ve koleksiyoncuların Rus resmine yeterince aşina olmadığına dikkat çekerek, “Bunun sorumlusu kısmen Rus ressamlarının kendileri, çünkü çalışmalarını nadir sergiliyorlar, yol uzun geliyor, zor oluyor, çok sayıda bürokratik prosedür var. Her seferinde müze düzeyindeki eserler getirmek mümkün olmuyor. Şimdi büyükelçiliğimiz, Sayın Büyükelçi ve Türkiye’deki Rus Evi bize böyle fırsat sundu. Ama Rusya’da Türk sanatçılar hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Kendi adımdan, Türk minyatürüne ilgi duyduğumu söyleyeceğim” dedi.

Oleg Polunin, “Ben elbette yeni davet kabul edeceğim ve diğer çalışmalarımı getireceğim. Dostluk, tek taraflı olmamalı, her iki taraftan olmalı. Umarım, bu ve diğer sergiler sayesinde dostça ilişkiler için gereken koşullar oluşturulacak ve kültür sohbetleri için ek fırsatlar ortaya çıkacak” diye kaydetti.

© Sputnik / Elena Koçetkova Rus ressam Vasiliy Lojkin'in resmi

Ankaralı sanatseverler sergiyi 19 Haziran’a kadar ziyaret edebilecek. Çağdaş Rus sanatçıların tablolarını ilk İstanbullular görme fırsatını bulmuştu.