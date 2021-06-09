Melis Danişmend: Kadıköy’den geçenler, vapura yetişenler İskele Meydanı’nda konserimiz var

Müzisyen Melis Danişmend Twitter hesabından “Kadıköylüler, Kadıköy’den geçenler, vapura yetişenler, saat 17:00’de İskele Meydanı’nda konserimiz var” ifadeleriyle konser haberini duyurdu.

Kadıköylüler, Kadıköy’den geçenler, vapura yetişenler, saat 17:00’de İskele Meydanı’nda konserimiz var 🥳 — Melis Danişmend (@melisdanismend) June 9, 2021

Dün İstanbul’da Redd grubunun Maçka Parkı’nda verdiği konser koronavirüs önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle eleştiri almıştı. Konsere katılanlarsa eleştirilere karşı herkesin bu aktivitelere ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Konsere gelen Nevzat Coşkun "Uzun zaman sonra herkes özlemişti zaten, milletin de ihtiyacı var zaten buna. En ufak fırsatta da olanları görüyorsunuz. Zaten sevdiğim bir gruptu, kalabalığa da şaşırmadım açıkçası" yorumunu yaparken Ezgi Daryürek ise, "Açık havada bulaşma oranı zaten çok düşük olduğunu araştırmalar da söylüyor. O yüzden böyle şeylere herkesin çok ihtiyacı var. Çok güzel vakit geçirdik. Zaten Maçka Parkı insanların çok güzel sosyalleştiği bir yer haline gelmişti. Umarım daha fazla konser olur Maçka Parkı'nda" diye konuşmuştu.