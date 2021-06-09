Maç ortasında sahaya inen paraşütçüye hakem sarı kart gösterdi

Polonya'nın Elblag kentinde bir paraşütçü, futbol maçının ortasında sahaya inerken, paraşütçünün yanına giden hakem sarı kart gösterdi.

Polonya'nın kuzeyindeki Elblag şehrinde Olimpia Elblag ile Pisa Primavera Barczewo arasında oynanan maç sırasında sahaya paraşütçü indi.

Hemen maçı durduran hakem, paraşütçünün yanına giderek sarı kart gösterdi. Bu anlar bir taraftar tarafından kaydedildi.

Sahaya acil iniş yapmak zorunda kaldığını belirten paraşütçü, ortaya çıkan durum için hakem ve futbolculardan özür diledi.

Paraşütçü daha sonra, paraşütünü toplayarak sahadan ayrıldı.

Kaldığı yerden devam eden maçın kazananı ise 6-3'lük skorla Olimpia Elblag takımı oldu.