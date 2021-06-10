Sosyal medya uygulaması TikTok'ta 17,6 milyon takipçisi olan ünlü maymun George rutin kontrolü sırasında yapılan anestezi sonrası fenalaşarak öldü.

TikTok'ta ünlü olan bir anda 17 milyonu aşkın takipçiye ulaşan George beklenmedik bir anda hayatını kaybetti.

Haber Global'in aktardığına @heresyourmonkeycontent hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin beğenisini kazanan George, siyah kapüşonuyla Teksas'ta yaşıyordu.

George'un sahipleri, onu CRPS hastası olan annelerine yardımcı olması için almıştı. 10 yıldır sahipleriyle birlikte yaşayan George'a dünyanın dört bir yanından oyuncak ve yiyecek gönderiliyordu.

17.6 milyon takipçili TikTok fenomeni anestezi sonrası hayatını kaybetti https://t.co/TNmaLpFtYX pic.twitter.com/0SaT2speBa — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 10, 2021

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Maymun George'un rutin diş kontrolü için veterinere götürüldüğü, burada yapılan ansteziden sonra fenalaştığı öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen George kurtarılamadı.