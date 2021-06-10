Facebook, akıllı saat üretiminde sona yaklaşıyor: Apple Watch'a rakip olabilir

Sosyal medya devi Facebook, bu yazın sonuna kadar Apple Watch'a rakip olabileceği düşünülen akıllı saatini tanıtmayı planlıyor. Yeni modelin çift kameraya sahip olacağı ve 400 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Sızdırılan bilgilere göre Facebook, sosyal medya kullanımını kolaylaştıracak çift kameralı bir akıllı saat üzerinde çalışıyor.

Facebook plans first smartwatch for next summer with two cameras, heart rate monitor https://t.co/1c2Dg32NsP pic.twitter.com/F9Zk0E0A23 — The Verge (@verge) June 9, 2021

​İlk defa bir akıllı saat üzerinde çalışma yapan firmanın amacı, sosyal medya kullanıcılarının işini kolaylaştırmak.

Sosyal medya devinin henüz resmi olarak duyurmadığı saat, içerik bakımından Facebook ve Instagram kullanıcıları için kullanışlı bir aksesuar olacağa benziyor.

Facebook'un üzerinde çalıştığı yeni modelin, akıllı saat pazarında Apple Watch'a rakip olabileceği öngörülüyor.

Direkt paylaşım özelliği

Sızdırılan görüntülere göre cihaz, fotoğraf ve video çekmek için iki ayrı kameraya sahip olacak ve bu kameralar vasıtasıyla kullanıcılar, doğrudan Facebook'a ait uygulamalarda paylaşım yapabilecek. Bu yüzden modelin telefonlardan bağımsız bir işleyişe sahip olabileceği düşünülüyor.

Cihazın tasarımına göre, akıllı saatin ön tarafındaki kamera, kullanıcıların görüntülü görüşme yapmasına izin verirken, arkasında bulunan kamera ise kullanıcıların fotoğraf ve video çekmesine olanak sağlayacak.

Hatta Facebook, cihazda ek aksesuarlar kullanılması için bazı firmalarla görüşmelere başladı bile.

Mesajlaşma imkanı

Öte yandan, akıllı saatinde sağlık özelliklerine de yer verecek olan Facebook'un saatle mesajlaşma imkanı sunacağı da belirtiliyor.

Modelin önümüzdeki aylarda 400 dolar gibi bir fiyattan satışa sunulacağı da sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Son dönemlerde teknolojik donanım pazarında giriş planları ve bu yönde geliştirdiği projeleriyle gündeme gelen Facebook'ta CEO Mark Zuckerberg, bu mart ayında şirketin artırılmış gerçeklik (AR) akıllı gözlükleri geliştirdiğini duyurdu.