Dijital Kovid Sertifikası'nda havayollarına özel 'travel pass' uygulaması geliyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Müdürü Willie Walsh, bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonuçları ve aşı sertifikalarını gösteren Dijital Kovid Sertifikası benzeri 'travel pass' uygulamasının test aşamasının tamamlanacağını ve uygulamanın mobil aplikasyonunun yakın zamanda kullanıma açılacağını belirtti.

Bazı havayolu şirketleri tarafından test edilen Dijital Kovid Sertifikası'na benzer 'travel pass' mobil uygulaması, IATA'nın aktardığına göre ilk etapta havalimanı check-in ve uçağa biniş aşamalarında yolcu taraması sürecini kolaylaştırmak için kullanılacak.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh bir çevrim içi basın toplantısı sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "(Geri bildirimler) çok olumluydu. Önümüzdeki birkaç hafta içinde (mobil uygulamanın) test aşamasını sonlandırmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Walsh, uygulamayı test etmek için yaklaşık 60 bin kişinin kayıt yaptırdığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP) da, Avrupa Birliği (AB) içerisinde serbest seyahatin önünü açacak dijital aşı sertifikası uygulamasını geçen gün onayladı.

AB Konseyi'nin onayının ardından karar, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 20 Mayıs'ta aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AP arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşıyla sonuçlandığını açıklamıştı.