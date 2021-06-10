Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açıldı

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı. 18 yaş ve üstü vatandaşların yalnızca Kovid-19 pasaportu ile camilerde ibadet etmesine izin verilecek.

Azerbaycan’da Kovid-19 salgının ile mücadele kapsamında ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı.

Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından belirlenen kurallara göre yeniden açılan camilerde, ibadetler 50 kişi ile sınırlandırılırken, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Karara göre, 18 yaş ve üstü vatandaşların yalnızca Kovid-19 pasaportu (aşı veya bağışıklık sertifikası) dair belge ibraz etmeleri şartıyla ibadet yerlerine girişine izin verilecek.

14 yaşından küçüklerin ibadet yerlerine girmesini yasaklayan kararda, 14-18 yaş arasındakilerden ise ibadet yerlerine giriş için Kovid-19 pasaportu talep edileceği belirtildi.

Azerbaycan'da Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 18 Mart 2020 tarihinden bu yana cami ve diğer ibadethanelere giriş yasaklanmıştı.