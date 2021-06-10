İzmir'de üzerine yıldırım düşen 55 küçükbaş hayvan telef oldu, Aydın'da sağanak yağışta caddeler çamurla doldu

İzmir’in Menderes ilçesinde küçükbaş sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 55 küçükbaş hayvan telef oldu. Nazilli'de de yoğun sağanak yağış yaşandı. Yükselen sular nedeniyle çok sayıda su baskını yaşanırken, caddeler çamurla kaplandı.

İzmir'de gün içerisinde kent genelinde sağanak yağış etkili olurken, Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Bekir İnce'nin ağaç altında bekleyen sürüsünün üzerine yıldırım düştü.

İHA'nın haberine göre İnce'nin kredi çekerek almış olduğunu belirttiği küçükbaş hayvanlarından 55 tanesi olay sonrası telef oldu.

Yağmurun başlaması ile hayvanların korunmak amaçlı ağacın altına geldiğini belirten İnce, “Hayvanlar ağacın altında yağmurdan korunmak isterken, yıldırım düştü ve 50-60 adet hayvanım telef oldu. Bu işleri kredi çekerek yapıyordum” dedi.

Nazilli'de sağanak yağmur etkili oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağışta cadde ve sokaklar çamurla kaplanırken bazı evleri su bastı. Dışarıda kalan vatandaşlar sokakları kaplayan çamur nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekerken, bazı araçlar da ulaşımda güçlük yaşadı.

Nazilli Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilirken, cadde ve sokakların çamurdan arınması için çalışma başlatıldı.