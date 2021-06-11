Ailesinin HTML ismini koyduğu bebek sosyal medyada viral oldu

Filipinler'de dünyaya gelen ve ailesinin HTML adını koyduğu bebeğin fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Filipinler'in Bulacan şehrinde dün dünyaya gelen bebeğe ailesi web sayfalarını oluşturmak için kullanılan ve 'standart metin işaretleme dili' (İngilizce Hypertext Markup Language) anlamına gelen HTML ismini koydu.

Kimliğine soyadıyla beraber 'Hypertext Markup Language Rayo Pascual' olarak kaydedilen bebeğin hikayesi sosyal medyada viral oldu.

Annesinin Facebook'ta 'Hoşgeldin' mesajıyla yayımladığı fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşılırken, gönderiye çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Kullanıcılardan bir tanesinin espiriyle "Büyüyünce Pentagon'u hackleyecek" yorumu yaptığı bir başka kişinin ise Tesla CEO'su Elon Musk ve sevgilisi Grimes'in bebeklerine verdiği isme atıf yaparak "Alışılmadık bir isim olabilir ama en azından X Æ A-Xii Musk değil" yazdığı görüldü.