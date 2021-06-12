Mazgala düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı

Köpekten korkup mazgala düşen yavru kedinin sesini duyan Zabıta Amiri Lütfi Taşdemir, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi düştüğü mazgaldan kurtardı.

Kurtarıldıktan bir süre sonra korkusu devam eden kedi, güvenli bir alana bırakılınca hızla gözden kayboldu.