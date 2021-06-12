Karantinada porno içerik sayısı tırmanışa geçti

Dünyanın en çok ziyaret edilen iki pornografik içerik sunan web sitelerinin 2020 yılı ortalama ziyaretçi sayıları aylık 3 trilyon ziyaretçi olarak açıklandı. Bu aylık ziyaretçi sayısı, yıllık 36 trilyon ziyaretçiye denk gelmektedir: sadece 2 web sitesinin ziyaret rakamları. Bir önceki pandemisiz ve karantina olmadan önceki döneme göre, ziyaretçi sayısında yüzde 23 oranında artış görüldü.

'Değerli anne ve babalar, ergen çocuğunuz odasında kendi halinde takılmıyor'

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; ilişki terapisti ve aile danışmanı Dr. Bora Küçükyazıcı, pornografi bağımlılığın gençler üzerindeki etkileri konusunda şunları söyledi:

"Uygunsuz içerikler konusunda birçok mahkeme kararı ile web sayfalarına erişim istediği kadar yasaklansın. Bir ergen, akıllı telefonuna bir VPN programı kurduğunda, her türlü erişime sınırsızca ulaşıyor. Üstelik, anne babası onu odasında “kendi halinde takıldığını” zannediyor.

Değerli anne ve babalar, ergen çocuğunuz odasında kendi halinde takılmıyor, haberiniz olsun! Ona siz anne ve babası olarak ne öğretip kodladı iseniz, o şekilde davranıyor. Eğer, çocuğu ile pek yakın bağlar kurmayan; onun gönlüne ve beynine ulaşmaktan uzak bir ebeveyn iseniz çocuğunuz da dünyayı başka kaynaklardan öğrenmeye çalışacaktır. Peki, başka kaynaklar onun beynine ulaşıp, ne ekiyor? Çocuklarımız yaşam rehberi olarak kimi seçecek? İşte, her anne ve babanın yanıtını düşünmesi gereken bir soru."

Dr. Küçükyazıcı, her anne babanın aşağıdaki soruların yanıtları üzerine düşünmeleri gerektiğini belirtiyor:

"1. Ergen çocuk karşı cinsle nasıl yakınlaşılır?

2. Cinsel tatmin nedir? Nasıl Yapılır? Ne sıklıkta yapılması uygundur?

3. Cinsel bölge tüyleri nasıl düzenlenir? Bu konuda ne yapılmalıdır?

4. Menstürasyon periyodu nedir? Neden her ay adet görülür?

5. Cinsel tercih nasıl belirlenir? Doğru olan nedir?"

"Çocuğunuz bu soruların cevaplarını eğer sizden öğrenmedi ise, kimden öğrenecek? Aşağıdaki soruları çocuğunuzun düşünmediğini mi sanıyorsunuz? Başkasından öğrendikleri ne kadar doğru olacak?" Dr. Küçükyazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ve benzeri yüzlerce soruyu ergenlik çağındaki çocuklar her gün soruyorlar. Kız ergenler ile anneleri yakınlaşıp, soruları cevaplaması uygundur. Aynı şekilde erkek ergenlerin de babaları devreye girmelidir. Bu soruların yanıtları için anne babası ile yakın olmayan ergen, soruların yanıtlarını sizce nerede arıyor? Meydan Lauresse ansiklopedileri yerine, çok daha derin bir kaynak olan akıllı telefonu ve bilgisayarında buluyor cevapları. Peki, bulduğu cevaplar ne kadar doğru ve sizin meşrebinize uygun?

Odasında vakit geçirirken telefon ya da bilgisayarında “birisiyle öpüşmek”, yazan ergenin karşısına hangi seçeneklerin çıkacağını biliyor musunuz? “Erkek erkeğe / kız kıza” öpüşmek ile ilgili videoların çıkmayacağını nereden biliyorsunuz? Nasıl emin olabilirsiniz?"

"Odasında 1 saatten beri sessizce 'takılan' çocuğunuz sizce gerçekten ne yapıyor?"

Ergen bireylerin, pornografiyi cinselliği öğrenmenin bir yolu olarak tanımladığını belirten Küçükyazıcı, "Eğer, ergenin beynini seçtiğimiz yazılım programları ile biz doldurmaz isek, emin olun başka kaynaklar memnuniyetle neler neler ekmemek için hazır bekliyorlar! Bizim gençlik yıllarımızda ergenlerin açık kaynak kod yazılımlı beynine mahalledeki abiler, ablalar ve biraz da ebeveyn bilgi ekliyordu. Peki bugün?

Ergen çocuklarımızın kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek, duygusal tatmin yaşamalarını engelleyen bir dönemdeyiz. Arkadaşlarıyla basket oynamayan, bisiklete binmeyen, birlikte kafelerde oturup sohbet etmeyen ergenleri dünyaya bağlayan tek kaynak akıllı telefon ve bilgisayarları. İşte o kaynağı nasıl kullandıkları ise anne ve babalara bağlıdır.

Şu sorunun yanıtına odaklanmalıyız: Odasında 1 saatten beri sessizce “takılan” çocuğunuz, sizce gerçekten ne yapıyor? Bu soru üzerinde düşünülmesi gerektiğini fark ettiyseniz, çocuğunuzun yaşam rehberinin şu süreçte sadece siz olduğunu anlayacaksınız.

Anne ve babasıyla zaman geçirmekten keyif alan ergen, onlarla yakınlaşır. Ancak o zaman, anne ve babalarının kendilerine aktaracakları yaşam deneyimlerine açık olacaklardır. Bu devirde ergen olmak zordur, daha zoru ergen anne ve babası olmaktır."