Kayıt
17:57 12 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Pornhub

    Karantinada porno içerik sayısı tırmanışa geçti

    © AFP 2021 / Ethan Miller
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 54
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104082/72/1040827227_0:212:2888:1836_1200x675_80_0_0_efb9964558cc1d98b39a2f7ae1782774.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106121044717830-karantinada-porno-icerik-tirmanisa-gecti/

    Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle evde geçirilen süre artarken, dünyada izlenen pornografik içerik sayısında çok ciddi artış yaşandı.

    Dünyanın en çok ziyaret edilen iki pornografik içerik sunan web sitelerinin 2020 yılı ortalama ziyaretçi sayıları aylık 3 trilyon ziyaretçi olarak açıklandı. Bu aylık ziyaretçi sayısı, yıllık 36 trilyon ziyaretçiye denk gelmektedir: sadece 2 web sitesinin ziyaret rakamları. Bir önceki pandemisiz ve karantina olmadan önceki döneme göre, ziyaretçi sayısında yüzde 23 oranında artış görüldü.

    'Değerli anne ve babalar, ergen çocuğunuz odasında kendi halinde takılmıyor'

    Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; ilişki terapisti ve aile danışmanı Dr. Bora Küçükyazıcı, pornografi bağımlılığın gençler üzerindeki etkileri konusunda şunları söyledi:

    "Uygunsuz içerikler konusunda birçok mahkeme kararı ile web sayfalarına erişim istediği kadar yasaklansın. Bir ergen, akıllı telefonuna bir VPN programı kurduğunda, her türlü erişime sınırsızca ulaşıyor. Üstelik, anne babası onu odasında “kendi halinde takıldığını” zannediyor.

    Değerli anne ve babalar, ergen çocuğunuz odasında kendi halinde takılmıyor, haberiniz olsun! Ona siz anne ve babası olarak ne öğretip kodladı iseniz, o şekilde davranıyor. Eğer, çocuğu ile pek yakın bağlar kurmayan; onun gönlüne ve beynine ulaşmaktan uzak bir ebeveyn iseniz çocuğunuz da dünyayı başka kaynaklardan öğrenmeye çalışacaktır. Peki, başka kaynaklar onun beynine ulaşıp, ne ekiyor? Çocuklarımız yaşam rehberi olarak kimi seçecek? İşte, her anne ve babanın yanıtını düşünmesi gereken bir soru."

    Dr. Küçükyazıcı, her anne babanın aşağıdaki soruların yanıtları üzerine düşünmeleri gerektiğini belirtiyor:

    "1. Ergen çocuk karşı cinsle nasıl yakınlaşılır?

    2. Cinsel tatmin nedir? Nasıl Yapılır? Ne sıklıkta yapılması uygundur?

    3. Cinsel bölge tüyleri nasıl düzenlenir? Bu konuda ne yapılmalıdır?

    4. Menstürasyon periyodu nedir? Neden her ay adet görülür?

    5. Cinsel tercih nasıl belirlenir? Doğru olan nedir?"

    "Çocuğunuz bu soruların cevaplarını eğer sizden öğrenmedi ise, kimden öğrenecek? Aşağıdaki soruları çocuğunuzun düşünmediğini mi sanıyorsunuz? Başkasından öğrendikleri ne kadar doğru olacak?" Dr. Küçükyazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Bu ve benzeri yüzlerce soruyu ergenlik çağındaki çocuklar her gün soruyorlar. Kız ergenler ile anneleri yakınlaşıp, soruları cevaplaması uygundur. Aynı şekilde erkek ergenlerin de babaları devreye girmelidir. Bu soruların yanıtları için anne babası ile yakın olmayan ergen, soruların yanıtlarını sizce nerede arıyor? Meydan Lauresse ansiklopedileri yerine, çok daha derin bir kaynak olan akıllı telefonu ve bilgisayarında buluyor cevapları. Peki, bulduğu cevaplar ne kadar doğru ve sizin meşrebinize uygun?

    Odasında vakit geçirirken telefon ya da bilgisayarında “birisiyle öpüşmek”, yazan ergenin karşısına hangi seçeneklerin çıkacağını biliyor musunuz? “Erkek erkeğe / kız kıza” öpüşmek ile ilgili videoların çıkmayacağını nereden biliyorsunuz? Nasıl emin olabilirsiniz?"

    "Odasında 1 saatten beri sessizce 'takılan' çocuğunuz sizce gerçekten ne yapıyor?"
    Ergen bireylerin, pornografiyi cinselliği öğrenmenin bir yolu olarak tanımladığını belirten Küçükyazıcı, "Eğer, ergenin beynini seçtiğimiz yazılım programları ile biz doldurmaz isek, emin olun başka kaynaklar memnuniyetle neler neler ekmemek için hazır bekliyorlar! Bizim gençlik yıllarımızda ergenlerin açık kaynak kod yazılımlı beynine mahalledeki abiler, ablalar ve biraz da ebeveyn bilgi ekliyordu. Peki bugün?

    Ergen çocuklarımızın kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek, duygusal tatmin yaşamalarını engelleyen bir dönemdeyiz. Arkadaşlarıyla basket oynamayan, bisiklete binmeyen, birlikte kafelerde oturup sohbet etmeyen ergenleri dünyaya bağlayan tek kaynak akıllı telefon ve bilgisayarları. İşte o kaynağı nasıl kullandıkları ise anne ve babalara bağlıdır.

    Şu sorunun yanıtına odaklanmalıyız: Odasında 1 saatten beri sessizce “takılan” çocuğunuz, sizce gerçekten ne yapıyor? Bu soru üzerinde düşünülmesi gerektiğini fark ettiyseniz, çocuğunuzun yaşam rehberinin şu süreçte sadece siz olduğunu anlayacaksınız.

    Anne ve babasıyla zaman geçirmekten keyif alan ergen, onlarla yakınlaşır. Ancak o zaman, anne ve babalarının kendilerine aktaracakları yaşam deneyimlerine açık olacaklardır. Bu devirde ergen olmak zordur, daha zoru ergen anne ve babası olmaktır." 

    Etiketler:
    Koronavirüs, pandemi, Karantina, Porno
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet