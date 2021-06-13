Zonguldak'ta bir kişi elindeki baltayla 3 kişiyi yaraladı

İddiaya göre, N.Ö. ve C.Ö. ile aralarında husumet olan yeğenleri B.Ö. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken B.Ö. eline aldığı balta ile N.Ö., C.Ö. ve F.Ö.'ye saldırdı.

İHA'nın haberine göre yaralananlar için çevredekiler tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Gözaltına alınan B.Ö. ise hastanede sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.